Adıyaman Kahta Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve ilçe halkına daha sağlıklı, sağlıklı koşullarda hizmet sunmak amacıyla araç filosuna 2 yeni aracı dahil etti.

Kahta Belediyesi, biri mezbaha hizmetlerinde, diğeri ise sahipsiz hayvanların bakımı ve rehabilitasyonunda kullanılmak üzere hizmete alınan bu araçlarla hizmet kalitesini artırdı. Yeni et nakil aracı, mezbahada kesimi yapılan etlerin ilçe kasaplarına soğutmalı ve hijyenik koşullarda ulaştırılmasını sağlayacak. Böylece gıda güvenliği konusunda önemli bir iyileştirme gerçekleştirilmiş olacak. Kahta Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne kazandırılan diğer araç ise sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve nakil işlemlerinde kullanılacak.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, "Vatandaşlarımıza daha hijyenik ve güvenli bir hizmet sunmak adına, eski et nakil aracımızın yerine tam donanımlı, soğutmalı yeni et nakil aracımızı filomuza kattık. Gıda güvenliğini önceleyen bu adım ile halk sağlığını koruma ve hizmet kalitesini artırma yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Aynı şekilde, Hayvan Bakım Merkezimize kazandırdığımız yeni araçla da sokak hayvanlarının bakım ve tedavi süreçlerini daha etkin şekilde sürdüreceğiz. Araçlarımız ilçemize hayırlı olsun" dedi.