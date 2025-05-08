Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki bir okulda kurulan tıbbi aromatik bitkiler bahçesinde öğrencilere çevreci tarım ve su tasarrufu bilinci kazandırılıyor.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün öncülüğünde Eğirdir ilçesi Sarıidris Beldesi’ndeki Şehit Muhammet Korkmaz İlkokulu’nda Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi kuruldu. Bahçede lavanta ve nane çeşitlerinin dikimi yapılırken, öğrencilere tarımda suyun verimli kullanımı ve su tasarrufu konularında bilgilendirme yapıldı. Bahçede uygulanmak üzere çevreci sulama yöntemi yağmur suyu hasadı sistemi kuruldu. Böylece hem öğrencilerin sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla tanışmaları hem de çevre bilinci kazanmaları hedefleniyor.