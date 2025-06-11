Adıyaman’ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Eski Çarşı rezerv alanı statüsünün iptal edildiğini açıkladı.

Çarşı projesine yapılan itirazlar ve açılan davalar nedeniyle Bakanlığın yeni bir değerlendirme yapma kararı aldığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, projenin yalnızca belediyenin değil, tüm Kahtalıların ortak hayali olduğunu söyledi.

Başkan Hallaç, "Eski Çarşı, Kahta’mızın tarih kokan yüzü, ticaretin kalbi, hatıralarımızın mekânı olmuştur. Bizler, bu kadim çarşının sadece geçmişin değil, geleceğin de bir parçası olması için büyük bir hayalin peşinden gittik. Daha güvenli, daha düzenli, daha estetik ve yaşanabilir bir Eski Çarşı hayaliyle yola çıktık. Bu süreci başlatırken; hem çarşı esnafımızla hem mülk sahiplerimizle birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Görüştüğümüz vatandaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğu dönüşümün gerekliliğini dile getirdi. Belediyemiz de bu ortak talebi, Kahta’nın geleceği adına bir fırsata dönüştürmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletti. Bakanlığımız da Kahta halkının bu çağrısına kayıtsız kalmayarak süreci hızlı ve kararlı bir şekilde başlattı. Bu vesileyle ilçemize gösterdiği ilgi ve destekten ötürü Bakanlığımıza gönülden teşekkür ediyorum. Projenin yalnızca beton binalardan ibaret olmaması, aynı zamanda Eski Çarşı’nın ruhunu yaşatması için mimari detaylardan sosyal donatı alanlarına kadar her adımı özenle takip ettik. İlk sunulan hali esnafımız açısından yeterli görülmeyince, kimseyi mağdur etmeyecek, esnafımızın haklarını ve ticaretini koruyacak şekilde projenin revize edilmesi için Bakanlıkla yakın temas içinde titiz bir çalışma yürüttük. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bu önerilerimizi dikkate alarak projeyi Kahta’nın ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirmesi, yerel hassasiyetlere verdiği önemin açık bir göstergesidir. Sonuç olarak ortaya çıkan proje, 16 Mayıs 2025 tarihinde kamuoyuna gönül rahatlığıyla sunulmuştur. Ancak süreç içerisinde yapılan bazı bireysel itirazlar ve açılan davalar sebebiyle Bakanlığımız yeni bir değerlendirme yapma kararı almış; bu doğrultuda Eski Çarşı’nın rezerv yapı alanı statüsü iptal edilmiştir. Alınan bu kararın şehrimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ancak samimiyetle ifade etmeliyim ki, bu iptal kararıyla birlikte Kahta önemli bir fırsatı kaçırmıştır. Çünkü bu dönüşüm sadece fiziksel bir yenilenme değil, Kahta’nın gelişimi, ticaretin canlanması, turizmin ivme kazanması ve şehir estetiğinin güçlenmesi adına büyük bir adım olacaktı. Bu proje yalnızca belediyemizin değil, tüm Kahtalıların ortak hayaliydi.Kahta için çalışmaktan asla yılmayacağız. İlçemizin kalkınması, hemşerilerimizin yaşam kalitesinin yükselmesi ve Kahta’nın hak ettiği değere kavuşması için yeni ve farklı projeleri hayata geçirmek adına daha çok çalışmaya, daha büyük bir azimle yolumuza devam edeceğiz.

Saygı ve muhabbetle kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.