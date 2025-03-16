Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza , ilçeye bağlı Karagöz Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İlçeden Karagöz istikametine giden ve gelen 01 NB 950, 46 U 1664 ve 46 EV 164 plakalı araçlar dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, yol ise iki taraflı trafiğe kapandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

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Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA