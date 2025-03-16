Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Belediye Meclis üyesinin aracı çapraz ateşe tutuldu. Onlarca merminin isabet ettiği araçtaki meclis üyesi şans eseri yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Kullandığı 45 ED 094 plakalı Nissan marka aracıyla Birecik’ten kırsal Kural Mahallesi’ndeki evine giden AK Parti Belediye Meclis Üyesi Mahmut Dirier, mahalleye yakın bir yerde yolun taşlarla kapatıldığını fark etti. Aracını yavaşlatan Dirier, uzun namlulu silahlarla çapraz ateşe tutuldu. Onlarca merminin isabet ettiği araçtaki Dirier, şans eseri yara almadan kurtulurken saldırganlar ise kaçtı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Geçen yıl 31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde DEM Parti’den Belediye Meclis Üyesi seçilen Mahmut Dirier, Belediye Başkanı Mehmet Begit ile birlikte istifa ederek AK Parti’ye geçmişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.