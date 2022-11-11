Kahramanmaraş’ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş’ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Pazarcık ilçesinde meydana geldi. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi istikametinden Pazarcık ilçesi istikametine seyir halinde olan Ramazan A. idaresindeki 01 PG 448 plakalı otomobil ile aynı istikamette önünde seyreden Reşit Y. idaresindeki 27 R 9642 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Reşit Y. ve yanında bulunan Sait Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Münevver A. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil ve motosiklet yol dışı edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.