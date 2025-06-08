Kahramanmaraş’ta tek bakır ustası kadın, 6 Şubat depreminden sonra unutulmaya yüz tutmuş ürünleri yaparak kendini ve şehrini tanıtmak istiyor.

Onikişubat İlçesi Hürriyet Mahallesi Ahırdağ Caddesi’ndeki iş yerinde unutulmaya yüz tutmuş balıklı hamam tasını ve boncuklu 41 tasını yaparak hizmete sunuyor. Kahramanmaraş’ın tek bakır ustası olan bir çocuk annesi Beyza Kişi, "70 yaşındaki babamın mesleğini ben devraldım ve çekiç sesi bana veriyor. Elimde çıkışta beni görenler ise çok şaşırıyorlar. Gördüğüm birçok şeyi mağazamda modelize yaparak, üreterek mağazamda satışa sunuyorum" dedi.

"25 yaşında bu işi devraldım"

Şehrimizi tanıtmak için çabalıyorum diyen Kişi, "Kahramanmaraş’ta unutulmaya yüz tutmuş balıklı hamam tasını ve boncuklu 41 tasını yapmaktayım. Düz bir tabakadan neler yapabilirim diye düşündüm. Bir kalıba neler desenleyebilirim diye düşündüm. Aynı zamanda Kahramanmaraş’ta bakır üreten tek kadın girişimciyim. Balıklı hamam tası unutulmaya yüz tutmuş bir meslek. Kıymetli babam 55 yıl önce bu mesleği bırakmış, daha sonra kendisi şuan 70 yaşında ve yeniden yapmaya başladık. Ben 25 yaşındayım ve bu işi devraldım. Kendimizi ve şehrimizi tanıtmak için bir şeyler yapmayı hedefliyorum" ifadesini kullandı.

"Çekiç sesi bana huzur veriyor"

Kişi, "Bu işe başlama sebeplerimden biri maalesef ki 6 Şubat depremiydi. Diğer sebep ise evladıma bakan kimse olmadığı için bu işe başladım. Bir çekiç sesinin bana zevk verdiğini, bakırlı olan birçok şeyin bana huzur verdiğini fark ettim ve gözümde gördüğüm birçok şeyi, mağazamda modelize yaparak, üreterek mağazamda satışa sunuyorum. Elimde çekici gören dışarıdaki insanlar, çok şaşırıyorlar. Genelde bunu erkekler daha fazla yapıyor. Nasıl yapıyorsun, biz de bakabilirmiyiz, görebilirmiyiz diyorlar. İlk başta inanmıyorlar ama ben yaptığımı gösterince, tebrik edip, gerçekten yapıyormuşsun deyip şaşırıyorlar" dedi.

"Bu farkındalığı duyurmaya çalışıyorum"

Birçok kişi bana destek olmaya çalışıyor diyen Kişi, "Ben en ufak bir üründen en büyük ürüne kadar saf bakır kullanıyorum. Zaten bakırda katkı maddesi de bulunmamaktadır. Balıklı hamam tasını 3 günde ortaya çıkarıyorum. Boncuklu hamam paslarına malzeme olursa hemen de yapabiliyorum. Çünkü artık elimin o hıza alıştığını düşünüyorum. Kadınlar ise bize de öğretebilir misin, biz de yapabilir miyiz, seninle neler yapabiliriz, neler katabiliriz diyen Birçok kadın girişimci ve ev hanımları bana destek olmaya çalışıyorlar. Bu farkındalığı inşallah daha farklı kişilere iletmeyi düşünüyorum" ifadesini kullandı.