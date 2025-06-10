Kahramanmaraş’ta kurban kesim alanları ve çevreye rastgele bırakılan hayvansal atıkları toplanarak bertaraf edildi.

Büyükşehir Belediyesinin, Kurban Bayramı süresince şehir genelinde çevre temizliği ve halk sağlığını korumaya yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttüğü bildirildi. Bayram boyunca özellikle Canlı Hayvan Pazarı, kesim alanları ve çevresinde oluşan hayvansal atıklar, belediye ekipleri tarafından toplanarak bertaraf tesislerine taşındı. Çalışmaların halen Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde yoğun bir şekilde sürdürüldüğü de belirtildi.

Kurban kesimlerinin yoğun olarak yapıldığı bölgelerde görev alan ekiplerin, çevre ve görüntü kirliliğine neden olan atıkları hızlıca temizleyerek, kötü kokuların ve haşere oluşumunun önüne geçmeyi hedeflediği kaydedildi. Büyükşehir Belediyesinin çevre odaklı yaklaşımının, hem kent estetiğinin korunmasına katkı sağladığı hem de bayram sürecinde ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önüne geçilmesine yardımcı olduğu kaydedildi.