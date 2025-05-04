Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından toplu taşıma filosuna kazandırılan 13 yeni otobüs yollara koyuldu. Araçlar, başta ana hatlar olmak üzere şehir merkezinde aktif olarak kullanılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir içi toplu ulaşımda kaliteyi artırmak, çevreci ve konforlu seyahat imkânları sunmak amacıyla filosunu yenilemeye devam ediyor. Bu kapsamda toplu taşıma filosuna 10’u hibrit olmak üzere 13 yeni otobüs kazandırıldı. 26 Nisan’da gerçekleştirilen törenle teslim alınan araçlar, başta ana hatlar olmak üzere şehir merkezinde aktif olarak kullanılacak.

Yeni nesil hibrit otobüsler, düşük emisyon değerleri sayesinde çevre dostu ulaşım sağlarken, aynı zamanda yakıt tasarrufu ile ekonomik avantaj da sunuyor. Modern teknolojilerle donatılan araçlar, engelli ve özel gereksinimli bireylerin de rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlandı. Alçak taban yapısı, rampalı giriş sistemi ve iç dizaynıyla herkes için erişilebilir bir ulaşım deneyimi vadediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehir içi ulaşımı daha da iyileştirmek adına yıl içerisinde yeni araç alımlarının da planlandığı vurgulandı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve çevreci bir ulaşım deneyimi yaşaması için filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu doğrultuda hibrit araç yatırımlarımız sürecek" ifadelerine yer verildi.

Teslim edilen yeni otobüslerin özellikle yoğun kullanılan ana hatlarda hizmet vereceği belirtilirken, yeni araçlarla birlikte sefer sıklığının artırılması ve bekleme sürelerinin azaltılması hedefleniyor. Böylece hem şehir içi ulaşımda verimlilik artacak hem de toplu taşıma kullanımının teşvik edilmesi sağlanacak.