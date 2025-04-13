Kahramanmaraş’ta ’Andırın doktoru’ olarak bilinen ve 14. kez düzenlenen Geleneksel Tirşik Şöleni Düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 14. Geleneksel Tirşik Şöleni, Onikişubat Belediyesi’nin ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Katılımcılar, Kahramanmaraş gastronomisinde önemli bir yer tutan ve Andırın doktoru olarak bilinen tirşiği doyasıya yeme imkânı buldu.

EXPO 2023 Arasta Çarşı’da düzenlenen 14. Geleneksel Tirşik Şöleninde vatandaşlar doyasıya tirşik çorbası içme imkanı buldu.

Şölende konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, "Tirşiğin şifa kaynağı olduğunu ve bu tür etkinliklerin toplumun kültürel değerlerini yaşatmada önemli bir rol oynadığını ifade etmek istiyorum. Tirşik bizim için sadece sofralarımızı süsleyen bir lezzet değil; aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, geçmişten bugüne taşıdığımız bir kültür mirasıdır. Kahramanmaraş’ımızın gastronomisinde önemli yer tutan ve Andırın doktoru olarak bilinen tirşiğin, vatandaşlarımıza şifa olmasını diliyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah bu tür etkinlikleri artırarak Onikişubat’ta kültürel zenginliklerimizi daha görünür kılacağız" dedi.