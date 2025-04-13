Bu yıl 22’incisi düzenlenen Bursa Kitap Fuarı, kapılarını açtı. Osmangazi Belediyesi’nin fuarda açtığı stant, kitap tutkunları tarafından büyük ilgi gördü. Osmangazi Belediyesi’nin standında düzenlenen imza gününde şair ve yazar Nevzat Çelik, okurlarıyla buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 22. Bursa Kitap Fuarı, yoğun bir katılımla kapılarını açtı. Osmangazi Belediyesi, tüm yayınlarıyla birlikte batı kapısı F400 numaralı stantta fuardaki yerini aldı. Osmangazi Belediyesi, fuar süresince düzenleyeceği imza günleri ile Türkiye’nin önde gelen şair ve yazarlarını kitap severlerle buluşturacak.

Fuarın ilk gününde şair ve yazar Nevzat Çelik ileBursalı müzisyen Haluk Çetin, Osmangazi standında vatandaşlarla bir araya geldi. Nevzat Çelik, oldukça kalabalık bir katılım ile gerçekleşen imza gününde Bursalı müzisyen Haluk Çetin’in gitarı eşliğinde birbirinden güzel şiirler okudu.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ve CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz ile birlikte imza gününe katıldı. Çelik’in okuduğu şiirleri keyifle dinleyen Başkan Aydın, daha sonra fuarda açılan stantları gezerek kitapseverlerle sohbet etti. Başkan Aydın, fuarda bir araya geldiği çocuklara ve gençlere çeşitli hediyeler dağıttı.

“OSMANGAZİ BELEDİYESİ OLARAK FUARDAKİ YERİMİZİ ALDIK”

“Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın,yaptığı açıklamada, “Geçmiş yıllarda başka bir alanda kurulan Bursa Kitap Fuarı, bu yıl Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde kapılarını açtı. Bizde Osmangazi Belediyesi olarak fuarda yerimizi aldık. Çocuklara ve gençlere yönelik kitap, eğitici ve öğretici hediyelerimiz var. Açtığımız stantta,müzisyen Haluk Çetin mini bir konser verdi. Yazar ve şair Nevzat Çelik de, şiirleriyle hepimize güzel gün yaşattı. Fuar süresince imza günü etkinliklerimiz devam edecek. Bütün kitapseverleri fuarı ziyaret etmeye, kitap almaya, okumaya ve okutmaya davet ediyorum. Fuarda emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” dedi.