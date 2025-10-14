Kahramanmaraş’ta bir kamyonun çarpması sonucu eğik kalan demir elektrik direği aylardır tehlike oluşturuyor.

Onikişubat ilçesi Mağralı Mahallesi’ndeki bir ara sokakta bulunan elektrik direğine yaklaşık 2 ay önce kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği bükülerek tehlike oluşturmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar ve esnaf, özellikle çocukların geçtiği bölgede direğin devrilme riski taşıdığını ifade etti. Vatandaşlar, AKEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi’ne çağrıda bulunarak direğin ya onarılmasını ya da tamamen kaldırılarak yenisinin dikilmesini istedi.

Mustafa Soniş, "Biz esnaf olarak bu durumun böyle olması hoşumuza gitmiyor üzücü bir konu yapılsa daha güzel olur. Kamyon çarpmıştı yaklaşık 2 yıl önce ondan beri bu şekilde böyle. Uzun bir zamandan beri bu şekilde böyle" dedi.

Mahalle esnafından İbrahim Al ise "Bir kamyonun freni boşalmış gelmiş çarpmış. Biz de bir kaç defa AKEDAŞ’ı aradık daha da gelen olmadı. Bizde tedirgin oluyoruz. Dükkanımız daha önce yanmış acaba elektrik aksamından mı yanmış bilmiyoruz. Yapılsa çok daha güzel olur ve sürekli tehlike arz ediyor" ifadelerini kullandı.