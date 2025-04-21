Kahramanmaraş’ta Filistin’e destek yürüyüşü düzenlendi.

Onikişubat ilçesinde gerçekleşen yürüyüş, Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlendi. Ellerinde bayraklar ve dövizlerle yürüyüşe katılan vatandaşlar, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etti. Yürüyüş boyunca sık sık "Filistin halkı yalnız değildir" ve "Kahrolsun zulüm, yaşasın direniş" sloganları atıldı. Şehrin çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı yürüyüşte konuşmaların ardından dua edildi.

Yapılan basın açıklamasında Filistin halkının maruz kaldığı zulmün artık son bulması gerektiği vurgulandı.