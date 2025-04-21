İlk kez 2023 yılında Folkart Gallery’de ziyarete açılan "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi, Ankara’nın ardından şimdi de İstanbul’da ziyaretçilerle buluştu.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak sergiyle ilgili şu bilgiyi verdi: "Folkart Gallery, bugüne kadar çok sayıda sergiye ev sahipliği yaptı. Ancak en özel sergilerimizde biri olan Cumhuriyetin 100’üncü yılına bir saygı duruşu olarak hazırladığımız "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi Ankara’nın ardından İstanbul’da açıldı. Bir Folkart Prodüksiyonu olarak Saya Holding bünyesindeki kardeş şirketimiz HUMANİS’in organizasyonu ile Kadıköy Müze Gazhane’de açılan sergimiz, 6 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek"

Sergi Müze Gazhane’de

Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel hazırlanan ve hazırlanışı yedi yıl süren "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi, İzmir ve Ankara’nın ardından İstanbul’da ziyaretçilere kapılarını açtı. Ulu Önder Atatürk’ün daha önce yayımlanmamış ve az bilinen fotoğrafları, özel eşyaları ile döneme ilişkin belgelerinde yer aldığı sergi, 18 Nisan - 6 Temmuz tarihleri arasında Kadıköy Müze Gazhane’de ziyaretçilerini bekliyor. Atatürk’ün 250’den fazla fotoğrafı, kişisel eşyaları, döneme ait gazeteler, dergiler, yazışmalar ve daha birçok tarihi dokümanın yer aldığı "Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk" sergisi İstanbul Müze Gazhane’de açıldı. Folkart Prodüktörlüğünde HUMANİS’in desteğiyle gerçekleştirilen sergide Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın yazdığı mektuptan İstiklal Madalyası’na, nadir bulunan telgraflardan kol düğmelerine kadar pek çok özel parça bulunuyor.

Hazırlık 7 yıl sürdü

Küratörlüğünü Özdemir Erdem, proje direktörlüğünü ise Fahri Özdemir’in üstlendiği ve 7 yıllık titiz bir çalışmanın ürünü olan sergi, 476 eser ve 250’nin üzerinde benzersiz fotoğraf ile 1907’den 1938’e kadar uzanan Atatürk’ün liderlik yolculuğunu gözler önüne seriyor. 6 Temmuz 2025 tarihine kadar ziyaret edilebilecek serginin en çarpıcı unsurlarından biri de Atatürk’ün sağlık geçmişine ışık tutan objeler Defalarca elektrokardiyografi (EKG) çektirdiği cihazı, kullandığı tansiyon aleti, kişisel eşyaları ve onun imzasını taşıyan belgeler sergilenen en sıra dışı parçalar arasında yer alıyor. Sergi bir sanat etkinliği olmasının dışında, Atatürk’ün yaşamına, kararlarına ve Cumhuriyet’in temellerine dair bir keşif alanı olma özelliği taşıyor.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, sergiyle ilgili "Ziyaretçiler burada yalnızca fotoğraflara bakmayacak, her objede Atatürk’ün izlerini ve dönemin ruhunu hissedecek" diye konuştu.