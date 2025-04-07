Kahramanmaraş’a İstiklal Madalyası verilişinin 100. yılı düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği eşsiz kahramanlıkla Anadolu’daki bağımsızlık mücadelesine öncülük eden ve mazlum milletlere ilham kaynağı olan Kahramanmaraş’a Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası verilişinin 100. yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle düzenlenen program, şehir protokolü ve vatandaşların yoğun katılımıyla Trabzon Caddesi’ndeki eski valilik binası önünde gerçekleştirildi.Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayan törende Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından şanlı Türk Bayrağı’na takılarak göndere çekildi. Katılımcılar tarafından büyük bir gururla takip edilen an, törende duygu dolu anlara sahne oldu. Program kapsamında, 100. yıla özel olarak hazırlanan İstiklal Madalyası Gazetesi de vatandaşlara dağıtıldı.

"100. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Bugün, şanlı tarihimizin altın sayfalarından birini, göğsümüzde şerefle taşıdığımız, Kahramanmaraş’ımızın İstiklal Madalyası ile onurlandırılışının 100. yıl dönümünü idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Bundan tam bir asır önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Maraş halkının eşsiz fedakârlığını ve kahramanlığını tescil ederek, bu aziz şehre Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası’nı tevcih etmiştir. Kahramanmaraş, 21 Ocak 1920’de başlayan ve 22 gün 22 gece süren destansı bir direnişle, vatan toprağını işgalcilere karşı savunmuş, 12 Şubat 1920’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu mücadelede, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden tüm şehir halkı yekvücut olmuş, bağımsızlık aşkıyla yanıp tutuşmuştur. Sütçü İmam, düşman askerlerinin kadınlarımıza yönelik saldırılarına karşı ilk kurşunu sıkarak direnişin kıvılcımını çakmıştır. Onun bu cesareti, tüm Maraş halkını ayağa kaldırmış ve direnişi büyütmüştür" dedi.

"Ecdadın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz"

Bağımsızlık mücadelesine önderlik eden kahramanları anan Başkan Görgel, "Maraş Müdafaai Hukuk Cemiyeti Başkanı Arslan Bey, direniş kuvvetlerinin başına geçerek, Fransızlara karşı oluşan milli direnişi örgütlemiş ve Maraş’ın kurtuluşunda büyük rol oynamıştır. Ali Sezai Efendi ise, manevi liderliğiyle halkın moralini diri tutarak mücadeleyi desteklemiştir. Bu kahramanlarımız ve ismini sayamadığımız nice yiğitler, bu kutsal vatan toprağı için canlarını feda etmişlerdir. Onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Maraş halkının topyekûn direnişi, 5 Nisan 1925’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası ile onurlandırılmıştır. Bu madalya bireylere değil, tüm şehir halkına verilerek, Maraşlıların birlik ve beraberlik içinde gösterdiği kahramanlık tescillenmiştir. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun" ifadelerini kullandı.