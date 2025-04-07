Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi ile Mesleki Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Egzoz Emisyon Ölçüm Elemanı Kursu" tamamlandı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 15 kursiyer, sertifikalarını almaya hak kazandı. Kursun ardından Edremit Halk Eğitim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, eğitim sürecinin verimli geçtiği belirtilerek, "Eğitimimizi başarı ile tamamlamış bulunuyoruz. Değerli öğreticimize ve kurs boyunca özveriyle çalışan tüm kursiyerlerimize teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. Kurs ile bölgede nitelikli eğitilmiş saha elmanlarının sayısının artırılması hedeflendi.