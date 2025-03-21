Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş ve çok önemli katkılar yapmış tıp adamlarının hikâyelerinin anlatıldığı “Zaman Tünelinde Türk Hekimleri” teatral konferansını Osmangazililerle buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu ve Osmangazi Kent Konseyi ile birlikte, ülkemiz tarihine önemli izler bırakmış Türk hekimlerinin hayatını anlatan teatral gösteri düzenledi.

Araştırmacı yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı’nın yazıp sahneye koyduğu, Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSEDER) üyesi hekimler tarafından sahnelenen “Zaman Tünelinde Türk Hekimleri” konferansı büyük ilgi gördü.

Osmangazi Gösteri Merkezi’ndeki teatral konferansa Osmangazililer yoğun katılım gösterdi.

Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş Dr. Salih Dörtbudak, Dr. Rasim Ferit Talay, Dr. Refik Saydam, Dr. Sabiha Süleyman, Prof. Dr. Müfide Küley, Dr. Semiramis Tezer, Prof. Dr. Kamile Şevki Mutlu, Dr. Mahmure Birsen Sakaoğlu ve Dr. Şükrü Şenozan’ın hayatını (BUSEDER) üyesi hekimler canlandırdı. Oyunun sonunda İlknur Güntürkün Kalıpçı ile ülkemiz tarihine önemli izler bırakmış 9 Türk hekiminin hayatını canlandıran (BUSEDER) üyesi hekimler uzun süre ayakta alkışlandı.

Arşiv araştırmaları yaptığını ifade eden Araştırmacı Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı, pek bilinmeyen arşivde tozlu raflarda kalmış belgeleri ortaya çıkartarak aktarmaya çalışarak bazı programlar hazırladığını belirterek, "14 Mart Tıp Bayramı ve 18 Mart ise Çanakkale Zaferi, ikisi bir araya gelince çok iyi bir uyum oldu. Çanakkale sadece bir askeri zafer değil aynı zamanda bir sağlık hizmetleri zaferi dünyada ilk defa oluyor böyle bir zafer, savaş ortamında bu kadar zor ve imkansız görünen koşullarda sağlık hizmetlerinin nasıl olup da nasıl başarı ve zafere ulaşıldığı yani bir sağlık zaferinin de oluştuğunu hangi doktorların nasıl çözüm bulduğunu o gün ki doktorların hayat hikayelerine yazdıkları reçeteleri vermeye çalışacağım." dedi.

BUSEDER üyesi hekimlerin güzel bir geceye imza attığını belirten Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSEDER) Başkanı Zerrin Özgüle de, "Dernekteki doktorlarımızdan oluşan bir gurupla Cumhuriyet dönemine damgasını vurmuş çok önemli katkılar yapmış tıp adamlarını canlandırdılar. Biz bu sayede hekimlerimizin bu önemli gününü kutlayacak aynı zamanda Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimizde hekimlerimizi minnet ve saygıyla anarak takdirlerimizi tekrar etmiş olacağız” dedi.