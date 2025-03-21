Antalya’nın Kumluca ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidan dikme etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında 5 dekarlık alana 500 fıstık çamı, 100 servi ve 100 harnup (keçiboynuzu) fidanı dikildi. Fidan dikme etkinliğinde konuşan Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, öğrencilerin geleceğin teminatı olduğu gibi ormanların da geleceğin güvencesi olduğunu belirterek, "Sizlerden orman yangınları konusunda duyarlı olmanızı istiyorum. Bu fidanlara ve tüm ormanlara sahip çıkarsanız geleceğimiz güvende olur" dedi.

Orman yangınlarının maliyeti büyük

Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ise etkinlik hakkında bilgi vererek, fidan dikilen alanın 9 Kasım 2024’te çıkan bir yangında zarar gördüğünü hatırlattı. Yangına 198 personelin müdahale ettiğini belirten Okudan, "Yangına 2 helikopter, 3 yangın söndürme uçağı, 21 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 9 su ikmal aracı, 1 dozer, 1 grayder, 1 tır ve 10 pikap tipi araç ile müdahale edildi. Yangının söndürülmesi 12 milyon 241 bin 616 liraya mal oldu. Devletimizin bu zararı yaşamaması için hepimizin duyarlı olması gerekiyor" dedi. Okudan, vatandaşları tescilli piknik alanları dışında ateş yakmamaya, anız ve çoban ateşi konusunda dikkatli olmaya, sera ve tarla temizliğinde gerekli tedbirleri almaya çağırdı. Etkinlik, Kumluca Vaizi Muhammed Emre tarafından yapılan duanın ardından öğrenciler ve katılımcıların fidan dikmesiyle sona erdi. Kumluca Meslek Yüksekokulu öğrenci ve öğretim görevlileri de etkinliğe destek verdi.

Kumluca’nın Güzören Mahallesi Tese mevkiinde düzenlenen etkinliğe Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.