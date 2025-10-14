Kayseri’de tramvayın geldiğini fark etmeyen genç kızı, son anda kurtaran güvenlik görevlisi Ayhan Akış; "Anlık yapılması gerekeni yapıyorsunuz. Olaydan sonra ayağa kaldırdık, kendisini iyi hissettiğini söyledi ve o şekilde uğurladık" dedi.

Cumhuriyet meydanındaki raylı sistem hattında meydana gelen olayda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen genç kız, karşıya geçmek için tramvay yoluna doğru hamle yaptı. Durumu fark eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’de güvenlik personeli olarak görev yapan Ayhan Akış; genç kızı çekerek tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda yaşadıklarını anlatan Güvenlik Görevlisi Ayhan Akış; "Yolcumuz; kulağındaki kulaklıktan dolayı sesli uyarı ikazlarını fark edememesi nedeniyle anlık gelişen bir olay. Kayseri Ulaşım A.Ş.; sürekli olarak bizleri hizmet kalitesi ve yolcu güvenliği konusunda eğitime tabi tutmaktadır. Herhangi bir şey hissetmiyorsunuz, anlık yapılması gerekeni yapıyorsunuz. Olaydan sonra ayağa kaldırdık, kendisini iyi hissettiğini söyledi ve o şekilde uğurladık" dedi.

"Yolcularımız kulaklığa dikkat etsin"

Yolcuların sesli ve görsel uyarılara dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Akış; "Genel olarak yolcularımızdan ricamız şu; sarı çizgilere ve kulaklığa dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü sesli ve görsel uyarıları pek işitemiyorlar. Kulaklıkla yürüdüğü için makinist arkadaşların verdiği uyarı sinyallerini, bizim uyarılarımızı fark edemedi. Fark edemediği için de bu durumla karşı karşıya kaldık" diye konuştu.