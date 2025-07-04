Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ülke genelinde yürüttüğü "Gönüllü Hasat Etkinlikleri" kapsamında, Kağızman’da Kayısı Hasadı gerçekleştirildi.

Kars İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve Kağızman İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü koordinesinde Kağızman’daki kayısı bahçelerinde hasada katılan gençler renkli anlara imza attı.

Genç gönüllüler, hasat etkinliği ile hem çevre ile bütünleşme hem de üretimin önemine değindiler. Kağızman Gençlik ve Spor Müdürü Alaattin Karagöl etkinliğe katılan gençlere teşekkür etti. Karagöl, bu tür etkinlerin farklı ürünlerin hasat dönemlerinde devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan gençler, kayısı hasadı öncesinde meyve bahçelerinde bulunan açlardaki meyvelerden tatma imkanı buldu. Gençler, kayısı hasadı yaptı, kazan kaynatılan pekmezinin yapım aşamasını görerek tecrübe etti.