Kağıthane Belediyesi 2024 yılında gerçekleştirdiği yatırımlarla ilçenin çehresini değiştiren birçok projeye imza attı. Yapılan projelere ilişkin konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "2024 yılı boyunca ilçemizin her köşesine dokunarak sorunlara çözüm ürettik ve halkımıza daha konforlu bir yaşam alanı sunmak için çalıştık. Bu başarı, ekiplerimizin özverisi ve siz değerli hemşehrilerimizin desteğiyle mümkün oldu” dedi.

Kağıthane Belediyesi 2024 yılında gerçekleştirdiği yatırımlarla ilçenin çehresini değiştiren birçok projeye imza attı. Yollar, kaldırımlar, altyapı ve üstyapı çalışmalarında gösterilen özverili çalışmalar sayesinde Kağıthane hem modernleşen hem de daha yaşanabilir bir ilçe haline geldi.

Kağıthane’nin yolları yenilendi

İlçe genelinde yolları yenilemek ve vatandaşların güvenli bir ulaşım sağlaması için 9 bin 261 ton asfalt kullanıldı. Ayrıca 120 bin 751 metrekarelik alanda parke taşlarıyla yollar ve kaldırımlar düzenlendi. Bu çalışmalar Kâğıthane’nin sokaklarına modern bir görünüm kazandırırken, yaya ve araç trafiği için de büyük kolaylık sağladı.

Altyapıya güçlü dokunuşlar

Su baskınlarını önlemek amacıyla 3 bin 150 metre uzunluğunda yağmur suyu kanalı döşendi. Bunun yanı sıra 640 metreküp perde duvar inşa edilerek hem altyapı güçlendirildi hem de sokaklar daha güvenli hale getirildi.

Teknoloji ve iletişimde büyük adım

Kağıthane Belediyesi tarafından ilçedeki yol ve merdiven güvenliğini artırmak için 4 bin 559 metre korkuluk montajı yapıldı. Düzenli trafik akışını sağlamak adına ise 10 bin 961 metre uzunluğunda yol çizgisi çalışması gerçekleştirildi. Fiber optik altyapı projeleri kapsamında, 15 sokakta yeni hatlar döşenerek internet hızı 20 kat artırıldı. Ayrıca 53 sokakta havai elektrik hatları yer altına alınarak hem görüntü kirliliği önlendi hem de altyapı daha dayanıklı hale getirildi.

“2024 yılı boyunca ilçemizin her köşesine dokunarak sorunlara çözüm ürettik”

Kağıthane genelinde, 26 bin 961 noktada mobil tamirat hizmeti sağlanarak trafikte sürüş güvenliği arttırıldı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthanelilere verdikleri destek için teşekkür ederek, "2024 yılı boyunca ilçemizin her köşesine dokunarak sorunlara çözüm ürettik ve halkımıza daha konforlu bir yaşam alanı sunmak için çalıştık. Bu başarı, ekiplerimizin özverisi ve siz değerli hemşehrilerimizin desteğiyle mümkün oldu. 2025’te de aynı azimle yeni projeleri hayata geçireceğiz. Hep birlikte Kağıthane’mizi daha ileriye taşıyacağız” diye konuştu.