Kadir Has Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Impact Rankings 2025 sıralamasında Türkiye’de tüm üniversiteler arasında 8’inci, vakıf üniversiteleri arasında ise 2’nci sırada yer aldı.

Kadir Has Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan Impact Rankings 2025 sonuçlarında yükseliş sergiledi. Geçtiğimiz yıl genel sıralamada 301-400 bandında yer bulan üniversite, bu yıl artan küresel rekabete rağmen 201-300 bandına yükseldi. Bu yıl sıralamaya katılan üniversite sayısının bin 963’ten 2 bin 318’e yükselmesi ve Türkiye’den katılımın ise 90’dan 108’e çıkması, değerlendirmelerdeki rekabeti daha da artırdı. Üniversite, genel sıralamada Türkiye’de tüm üniversiteler arasında 8’inci, vakıf üniversiteleri arasında ise 2’nci sırada yer aldı.

‘Barış, adalet ve güçlü kurumlar’ başlığında Türkiye’de zirvede

Üniversite, "Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar" başlığında hem Türkiye genelinde hem de vakıf üniversiteleri arasında 1’inci sırada yer aldı. Dünya genelinde ise 28’inci sıradaki yeriyle bu alandaki en başarılı yükseköğretim kurumlarından biri oldu.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinde küresel başarı

Kadının akademide ve sosyal yaşamda daha görünür hale gelmesi adına çalışmalar yürüten Kadir Has Üniversitesi, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" kategorisinde Türkiye genelinde ve vakıf üniversiteleri arasında 2’nci sırada yer alırken, dünya genelinde ise 29’unculuğa yükseldi.

Türkiye genelinde 8’inci sırada

Kadir Has Üniversitesi, "Nitelikli Eğitim" alanında Türkiye genelinde 12’nci, vakıf üniversiteleri arasında 2’nci, dünyada ise 101-200 bandında yer aldı. "İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme" kategorisinde ise Türkiye genelinde 6’ncı, vakıf üniversiteleri arasında 1’inci sırada yer buldu. Ayrıca "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı", "Eşitsizliklerin Azaltılması", "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" ve "Amaçlar İçin Ortaklıklar" gibi başlıklarda da hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yüksek performans sergiliyor. Kadir Has Üniversitesi, Türkiye genelinde tüm üniversiteler arasında 8’inci, vakıf üniversiteleri arasında ise 2’nci sıraya yerleşiyor.