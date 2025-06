Ordu’da kadınların, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen desteklerle kurdukları kadın kooperatiflerinde ürettiği yöresel ürünler, Türkiye genelinde satışa sunuluyor.

Ticaret Bakanlığı’nın verdiği destekler ile kadın kooperatif sayıları her geçen gün artıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 2025 yılının ‘Kooperatifler Yılı’ ilan edilmesi üzerine Ticaret Bakanlığı, kooperatifler ile ilgili farkındalığı arttırmak ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere çeşitli tanıtım çalışmaları yürütüyor. Verilen desteklerin olumlu dönüş sağlaması üzerine bakanlık tarafından verilen destekler arttırılırken, kadınlar ise üretimi sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) desteği alan Çamaş ilçesindeki kadın kooperatifleri, gün geçtikçe satış ağını genişletiyor. Kooperatif üyesi 8 kadın, kivi, dağ çileği ve süt reçeli, ısırganlı un tarhanası, kadayıflı kesme makarna, melocan otu konservesi, su böreği olmak üzere 70 çeşit ürün hazırlıyor. Kooperatif, bu sayede bahçelerde kendiliğinden yetişen sebze ve meyveleri değerlendiriyor, aynı zamanda dolaylı olarak yaklaşık 100 kadına ekonomik destek sağlıyor.

Kadınların başarısı belgesel oluyor

2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin önemli bir ayağını oluşturan kadın kooperatiflerinin tanıtımına yönelik belgesel çekimleri, bu ay Karadeniz Bölgesi’ndeki illerde başladı. Çekimlerde kadın emeğinin, girişimciliğin ve dayanışmanın izini süren ekip, her noktada ilham verici hikayelere tanıklık ediyor. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da süreci yakından takip ederek, çekimlerin yapıldığı her noktada telefon aracılığıyla kadın kooperatiflerine selam ve desteklerini iletti. Kooperatifi kuran ve yaşatan kadınlarla birebir telefon görüşmeleri gerçekleştiren Bakan Bolat, hem kadın girişimcilerin hem de belgesel ekibinin yanında olduğunu her fırsatta gösterdi.

"Bakanlığımız ziyadesi ile destekçi, etiketimizi dahi kendimiz basıyoruz"

Çamaş Hanımeli Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sebile Gelmez, 2021 yılında kurulan kooperatifin o günden bu yana kendini geliştirdiğini söyledi. Gelmez, "Ticaret Bakanlığı’nın verdiği ilk destek ile makinelerimizi almıştık. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı’na (KOOP-DES) başvuru yapmıştık. Bakanlığımız bu konuda ziyadesi ile bize destekçi. Şu anda etiketimizi dahi kendimiz basar bir haldeyiz, bu makineyi de verilen destekler ile aldık" dedi.

"İlde ziyan olabilecek ürünleri değerlendirdik, dolaylı olarak 100 kadına fayda sağlıyoruz"

Kooperatifin kuruluşunun bu yana hayalini kurduğu her şeye büyük bir hızla koştuğunu kaydeden Gelmez, "Bu yolda çok emek verdik. Bizim ana ürünümüz fındıktır ve Ordu’nun geçim kaynağıdır. İlde farklı ürünler ziyan oluyordu, biz bunların önüne geçmek için bahçelerde kendiliğinden yetişen yöresel otlardan sebze ve meyvelere kadar satın alıyoruz. Onlar aile ekonomisine katkı sağlarken, biz de bunu katma değerli bir ürün yaparak, Türkiye geneline gönderim sağlıyoruz ve ekonomiye katkı sunuyoruz. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Çamaş Hanımeli Kooperatifi şu anda dijital pazarda en çok satış yapan kooperatiflerin başında geliyor. Biz pazarımızı büyüttüğümüz zaman dışarıdan kadınlarımızdan alacağımız ürünlerin miktarı da artıyor, onlara olan destek de fazlası ile çoğalmış oluyor. Biz ilk etapta 150 kalem ürüne kadar çıktık ve sonrasında insanların talebine göre üretim yaparak, bu sayıyı 70 kaleme indirdik. Aktif barkotlu bir şekilde yerel marketlerde dahi satışta olan ürünlerimiz var. Biz 8 ortaklı bir kooperatifiz ancak dolaylı olarak 100 kadına fayda sağlıyoruz" diye konuştu.

"Verilen destekler dolayısıyla olumlu sonuçlar alınca, destek miktarlarını daha da arttırdık"

Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nde Kooperatifler Dairesi Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu ise, "Bilindiği üzere 2025 yılı, Birleşmiş Milletler tarafından ‘Kooperatifler Yılı’ olarak kabul edildi. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak kooperatiflerimiz ile ilgili farkındalığı arttırmak ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere çeşitli tanıtım çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Çamaş ilimizdeki kooperatifimizi ziyaret ettik. Bu kooperatifimiz KOOP-DES alan bir kooperatifimiz. Özellikle bu yıl kapsamında biz de bakanlık olarak KOOP-DES’ten aldığımız olumlu geri bildirimleri gördükçe desteklerdeki miktarı arttırdık, yüzde 100’e yakınını destekliyoruz. Yine kooperatiflerde makine ve ekipman, fuar ve sergi desteklerine yönelik de verdiğimiz destek miktarını yüzde 150 oranında arttırdık" şeklinde konuştu.

"Bakanlık olarak bu kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Ayanoğlu, Çamaş kadın kooperatifinin aldığı destekler ile çok ciddi çalışmalara imza attığını kaydederek, "Kadın kooperatifleri, ticari bir işletme olmakla birlikte kadınların bir araya geldiği aynı zamanda sosyal, kendilerini iyi ve güvende, daha güçlü hissettikleri bir ortam. Kadınların ekonomide yer alması, kendilerine olan güveninin arttırılması, birbiriyle olan paylaşımlarının geliştirilmesi açısından da önem arz eden bir kooperatif türümüz. O nedenle bizler bakanlık olarak bu kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz" diye ifade etti.