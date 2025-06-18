Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kitap okuma farkındalığı oluşturmak amacıyla Merkez cami önünde "kitap okuyorum, tatile giriyorum" kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Zonguldak’ın Alaplı Kent Konseyi ile Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitap okuma etkinliği ve kan bağışı kampanyası düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı, ilçe bürokratları, kamu görevlileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, ellerine aldıkları kitapları yaklaşık bir saat boyunca sessizce okudu.

Etkinlik sırasında trafikte sessizlik sağlanması amacıyla belediyenin merkezi anons sisteminden sürücülere uyarı yapıldı. Merkez Cami önünde zabıtalar tarafından uyarılar üzerine sürücüler, kitap okuma etkinliğine duyarlılık göstererek yoldan yavaş geçiş yaptı.

Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada öğrencileri yaz tatil boyunca, "kitap okuyorum, tatile giriyorum" etkinliğiyle kitap okumayı teşvik etmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinliğe katılanlardan Birol Koç, güzel ve anlamlı bir çalışma olduğunu belirtti.