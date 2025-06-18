Balıkesir’in Havran ilçesinde, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi hazırlıklar kapsamında, Kaymakam Enver Özderin başkanlığında 2025 YKS Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.
Kaymakamlık toplantı salonunda yapılan toplantıya; Belediye Başkan Yardımcısı Melih Marangoz, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili İkbal Başkurt, İlçe Nüfus Müdür Vekili Döndü Ercan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Balıkesir Üniversitesi Edremit ÖSYM Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Emin Akkılıç ve Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mehmet Algil katıldı.
Kaynak: İHA