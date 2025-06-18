Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan bir termal otelde havuza düşen çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Safa Termal Otel’de babasıyla birlikte otelin havuzuna giren Deniz Buğra Yiğit (7), babasının havuz başından kısa süreli olarak ayrıldığı esnada havuza düştü. Havuzdakiler tarafından geç fark edilen çocuk, havuzdan çıkartıldı ve sağlık ekibi çağrıldı. Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.