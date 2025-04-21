Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2025 yılı teması olarak belirlenen "Kadın Girişimciliği ve Kadın İstihdamı" doğrultusunda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) koordinasyonunda yürütülen Endüstriyel Robot Operatörlüğü Eğitim Programı Samsun’da başarıyla tamamlandı.

Program, bölgede otomasyonla dijitalleşen sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi amaçlarken, kadınların sanayi ve teknoloji sektörlerinde aktif rol almasını teşvik ediyor. Kadın istihdamını artırmak ve kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla; Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve OKA iş birliğiyle imzalanan Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği İş Birliği Protokolü çerçevesinde; Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulu (MYO), Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi ve TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi arasında imzalanan alt protokol ile hayata geçirilen eğitimlere, mühendislik ve teknikerlik bölümlerinden mezun veya öğrenci olan 25 kadın katıldı. Samsun’da, 14-19 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimler, OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik MYO ve OKA ev sahipliğinde düzenlendi. Eğitimlerde; Robot Sistemleri, Kontrol ve Programlama, Simülasyon Oluşturma ve Araç Tanımlamaları gibi konular hem teorik hem uygulamalı olarak aktarıldı.

Katılımcılara sertifika verildi

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından düzenlenen kapanış programında katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Programa; OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik MYO Müdürü Gökhan Demir, Makina Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan ve şirketlerin eğitimcileri katıldı.

"Kadınların sanayi ve yüksek teknoloji alanlarında daha fazla yer almasına öncülük edeceğiz"

Programda konuşan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, kamu, üniversite ve sanayi iş birliği modeliyle gerçekleştirilen bu tür eğitimlerle bölgenin endüstriyel dijital dönüşümüne katkı sağlayacak insan kaynağını yetiştirmeye devam edeceklerini vurgulayarak kadınların sanayi ve yüksek teknoloji alanlarında daha fazla yer almasına öncülük edeceklerini ifade etti.

"Daha fazla kadının iş hayatında yer alması için çalışıyoruz."

TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz ise Samsun’da kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini geliştirmek üzere imzalanan protokol çerçevesinde kurumların birlikte hareket ederek daha fazla kadının iş hayatında yer alması için çalıştıklarını belirtti. TOBB Kadın Girişimcileri Kurulu tarafından Türkiye genelinde başlatılan Sanayide Kadın Eli projesi ile de eşgüdüm içerisinde uygulanan bu eğitim programı ile kadın işgücünün başta sanayi olmak üzere tüm alanlarda daha fazla var olabilmesi için yeni projeler hayata geçireceklerini söyledi.

"Nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde yeterli donanım ve yetkinliğe sahibiz"

OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik MYO Müdürü Gökhan Demir, üniversite ve meslek yüksekokulunun gerek insan kaynağı gerekse de eğitim-öğretim altyapısı bakımından bölgede nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde yeterli donanım ve yetkinliğe sahip olduğunu, kamu-üniversite-sanayi iş birlikleri ile bu altyapının daha fazla harekete geçirilebileceğini belirtti.

"Samsun’da nitelikli işgücüne daha fazla ihtiyaç duyulacak"

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Kadir Gürkan, Samsun’da son yıllarda yapılan ve yakın zamanda hayata geçirilecek yeni yatırımlar ile Samsun’da nitelikli işgücüne her zaman olduğundan daha fazla ihtiyaç duyulacağını, kurumların birlikte hareket ederek insan kaynağının özellikle sanayinin talep ettiği donanımlara sahip olacak şekilde yetiştirilmesinin önemini vurguladı.