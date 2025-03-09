Edirne Keşan Yeni Mescit Mahallesi’nde istihdamı artırmak ve meslek edindirmek amacıyla Keşan Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile iki katlı bir dikiş kursu açıldı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan Yeni Mescit Mahallesi’nde, mahalle sakinlerine meslek edindirme ve istihdam fırsatı sunmak amacıyla Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan’ın daha önceki belediye başkanlığı döneminde kazandırılan dört katlı muhtarlık biansının iki katında bir dikiş kursu açıldı. Muhtar Samet Borazan’ın girişimiyle faaliyete geçen kurs, mahalledeki kadınların ve gençlerin meslek sahibi olmalarını amaçlıyor.

Borazan, Yeni Mescit Mahallesi’ne kazandıran Özcan ve kendilerine destek veren Keşan Kaymakamı Cemalletin Yılmaz’a teşekkür ederek, “Şu anda aktif olarak devam eden kurs, her gün saat 13.00’te başlayıp 18.00’e kadar sürüyor. Kursa katılan öğrenciler, dikiş tekniklerini öğrenerek profesyonel anlamda üretim yapabilecek seviyeye getiriliyor.”dedi.

KURSİYERLERE FABRİKALARDA İŞ İMKANI SUNULACAK

Kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kaymakamlık ve İŞKUR iş birliğiyle fabrikalara yönlendirilerek sigortalı işlerde çalışma imkanı bulacak. Muhtar Samet Borazan, "Allah’ın izniyle kursumuz tamamlandığında, kursiyerlerimizi Kaymakamımız ve İŞKUR Müdürümüzle birlikte fabrikalara yönlendireceğiz. Onların iş başvurularına yardımcı olacak, mesleklerini değerlendirmeleri için destek sağlayacağız."'dedi.

MAHALLEDE İSTİHDAMI ARTIRACAK BİR ADIM

Bu tür kursların, özellikle kadınların ve iş arayan gençlerin ekonomik bağımsızlık kazanmaları açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirten Borazan, ilerleyen süreçte farklı meslek dallarında da kurslar açmayı hedeflediklerini söyledi.

Şu anda kurs aktif olarak devam ediyor ve kursiyerlerin katılımı her geçen gün artıyor. Muhtar Borazan, mahalledeki herkesin bu kurslardan faydalanmasını istediklerini belirterek, eğitimlerin devam edeceğini vurguladı.