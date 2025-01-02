Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplumun tüm kesimlerine yönelik her alanda hizmet üretme anlayışıyla çalışmaya devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Toplumsal hayata eşit katılımı önceleyen uygulamalar kapsamında hayata geçirilen “Adım Adım Salihli” projesi kapsamında, Manisalı kadınlar Salihli ilçesindeki tarihi mekânları ve doğal güzellikleri yakından tanıma fırsatı buldu, keyifli anlar yaşadı.

Etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade eden Manisalı kadınlar Büyükşehir’e ve Başkan Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.

Tarihi Ve Doğal Güzelliklerini Keşfettiler

Toplumun tüm kesimlerinin yaşamına dokunan ve sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına yön veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, “Adım Adım Salihli” projesiyle Manisalı kadınları Salihli ilçesinin tarihi ve doğal güzellikleriyle buluşturdu. 40 kişilik kadın kafilesi, Gümüş Kafe’de kahvaltı ikramıyla başlayan gezi programında, ilk olarak Salihli Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen Müdire Hanım Konağı’nı ziyaret etti. Konağın içinde sergilenen Salihli kültürüne ve ev yaşamına dair eserler büyük ilgi gördü. Gezinin bir sonraki durağı, Atatürk Kent Meydanı oldu. Kurşunlu Şelalesi’nde doğanın huzur dolu atmosferi eşliğinde keyifli anlar yaşayan kadınlar, Sardes Antik Kenti ve Lidya Park ziyaretlerinin ardından gezi son buldu.

Salihli’nin tarihini, kültürünü ve doğasını keşfetme fırsatı bulan kadınlar, düzenlenen gezi programının sonunda düzenlediği için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Ferdi Zeyrek’e teşekkür etti.