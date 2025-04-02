ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ilk maçında ÇBK Mersin, konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 83-78 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Nagehan Seyda Kurden, Önder Yılmaz, Mehmet Şahin

ÇBK Mersin: Anderson 20, Carleton 12, Rupert 4, Mccovan 16, Johannes 29, Pelin Derya Bilgiç 2, Sinem Ataş, Asena Yalçın, Derin Yaya

Atakaş Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü Atakaş Hatayspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Başantrenör: Ahmet Kandemir

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Ayşegül Günay Aladağ 6, Steinberga 11, Meltem Yıldızhan 5, Yueru Li 13, Vanloo 15, Gökşen Fitik 12, Park 9, Ayşe Cora 4, Derin Erdoğan 3, Sude Yılmaz,

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 20-17 (ÇBK Mersin lehine)

Devre: 42-34 (ÇBK Mersin lehine)

3. Periyot: 61-53 (ÇBK Mersin lehine)

Kaynak: İHA