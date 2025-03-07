Bolu’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde düzenlenen ‘Kadının Emeği, Kızlarımızın Geleceği’ programında kadın girişimciler ve eğitimciler, öğrencilerle buluştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ‘Kadının Emeği, Kızlarımızın Geleceği’ programı düzenlendi. Programda kadın girişimciler ve eğitimciler tarafından Kız Meslek Lisesi öğrencilerine kadınların toplumdaki yerini ve eğitimdeki rollerini vurgulayan konuşmalar yapıldı. Eğitim ve iş hayatında kadınların başarı hikayelerinin paylaşıldığı etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenlerinden oluşan halk oyunları ekibi, gösterileri ile programa renk kattı. Ayrıca katılımcılar tarafından Kartalkaya’da otel yangını faciasında hayatını kaybedenler için dua okundu.

Program, günün anısına katılımcılara çiçek takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.