Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, kadın sürücülerin taşımacılık sektörüne kazandırılmasına yönelik resmi teşvikler yürürlüğe girdi.

Kadınların taşımacılıkta etkinliğini artırmak, sektörde yaşanan sürücü istihdamına sorununa çözüm geliştirmek adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan önemli bir adım atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 30 Kasım Dünya Şoförler Günü’nde Uluslararası Nakliyeciler Derneği’ni (UND) ziyaretinde UND Kadın Çalışma Grubu’nun hayata geçirilen Kadın TIR Sürücü Akademisi tarafından kendisine sunulan kadın sürücü sayısının artırılması için hazırlanan projeyi incelemiş ve hızlı adım atacaklarını belirtmişti. Bakan Uraloğlu kadın sürücü istihdam eden firmaları destekleyeceklerini açıklamıştı. Bakanlık somut adımlar attı ve üzerinden 6 ay geçmeden kadın sürücüleri yönelik teşvikler hayata geçti. Bu yöndeki karar 15 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, dernek ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Kadın şoförler sektörümüze yeni bir soluk getirecek, daha verimli ve güvenli bir taşımacılık anlayışının oluşmasına katkı sağlayacaklardır. Az önce UND ile yaptığımız toplantıda da kadın sürücü istihdam eden sektörümüzü, şirketlerimizi bakanlık olarak destekleme kararı aldık" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni teşvikle birlikte kadın sürücü sayısının hazla artması bekleniyor. 15 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan, "Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile birlikte; İstihdam edilen her bir kadın şoför için taşıt kartı ücretinde yüzde 95 indirim sağlanacak ve son 1 yıl içerisinde taşıt sayısının yüzde 10’u kadar kadın şoför istihdam eden firmaların yetki belgesi süreleri ücretsiz olarak 3 ay uzatılacak.

’’Bu somut adım sektörümüzün geleceği için çok önemlidir’’

Kadın sürücü istihdamına getirilen teşvikleri değerlendiren UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, yapılan düzenlemenin sektöre büyük katkı sağlayacağını belirtti. Aras, şu ifadeleri kullandı: "Sektörde kadın sürücü sayısını artırmak için dernek olarak önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımızın bu noktada sektörün en önemli sorunlarından olan sürücü istihdamı ve kadınların sektördeki sayısının artırılması yönünde attığı bu hızlı ve somut adım, sektörümüzün geleceği için çok önemlidir. Bu kapsamda ‘Kadın Çalışma Grubu’ öncülüğünde hayata geçirilen Kadın Tır Sürücü Akademisi projesine en başından itibaren aktif destek veren başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu olmak üzere, bu teşviklerin hayata geçmesinde emeği olan kıymetli bürokratlarımıza sektörüm adına teşekkür ediyorum" dedi.