Çukurova Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi iş birliğinde Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği’nce düzenlenen Adana Bölge Toplantısı, Türkiye’nin önde gelen kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarını bir araya getirdi. İki gün süren programda, jinekolojik onkolojideki güncel yaklaşımlar, cerrahi teknikler ve multidisipliner tedavi uygulamaları değerlendirildi.

Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Kadın Doğum Dersliği’ndeki toplantının ilk günü, "Sitoredüktif Over Kanseri Cerrahisi" kursu ile başladı. Kurs kapsamında, over kanserinde hasta değerlendirmesi, cerrahi prosedürler ve ileri teknikler katılımcılarla paylaşıldı. Canlı cerrahi oturumu ile teorik bilgiler uygulamayla pekiştirildi. Toplantının ikinci günü ise Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi’nde düzenlenen bilimsel panellerle devam etti. Serviks, over, endometrium kanserleri ile ilgili en güncel tedavi yaklaşımları, HPV taramaları ve premalign lezyon yönetimi gibi konular çok sayıda akademisyenin katılımıyla ele alındı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Vardar, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Birinci gün Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde yumurtalık kanseri cerrahisinde en yeni gelişmeler çok değerli hocalarımız tarafından anlatıldı ve canlı bir ameliyatla genç meslektaşlarımıza over kanser cerrahisi konusunda nasıl bir teknik kullanılması gerektiğini gösteren bir ameliyat yaptık. İkinci günde de Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yumurtalık, rahim, rahim ağzı kanserleri ile ilgili en son gelişmeleri meslektaşlarımızla paylaştık. Bölge hekimlerine önemli katkısı olan bu toplantıda emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Esra Kuşçu ise, "İki büyük üniversitemizin önderliğinde yapılan kurslarımızın bu yıl onuncusu düzenlendi. Çok değerli bilgilerin paylaşıldığı toplantıya bizleri davet eden ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bu yılki toplantının Prof. Dr. Ali Ayhan anısına düzenlendiğini belirten Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Hüsnü Çelik de, "Rahmetli hocamızın çok isteyerek ve severek yaptığı, geleneksel hale getirdiği bu toplantıyı devam ettiriyoruz. Kadın kanserleri alanında uzmanlaşan hekimlere, bu hastalıkların tanısında güncel bilgi ve deneyimlerin aktarılması açısından önemli bir toplantı" ifadelerini kullandı.