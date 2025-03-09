Eskişehir’de, Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı ile Denizli Sulatanlar Spor Kadın Futbol Takımı arasında oynanan maçta, kadın jandarma personeli hem güvenlik önlemi alıp hem de Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile alakalı broşür dağıttı.

Eskişehirspor Kadın Futbol Takımı ile Denizli Sulatanlar Spor Kadın Futbol Takımı Çukurhisarspor Stadı’nda karşı karşıya geldi. Eskişehirspor takımı ellerinde "Kadına el Kal-ka-maz" yazılı pankartla sahaya çıktı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı kadın personel de görev aldı. Görev alan 40 jandarmadan 11’i kadın personelden oluşurken, futbolculara, hakemlere ve maçı izlemeye gelen seyircilere Kadın Destek Uygulaması ile alakalı broşür dağıtıldı.

"Jandarma, polis zaten bizim canımız ciğerimiz"

Maçı izleyen ve KADES konusunda bilgilendirilen Hamit Çetin, "Bu güzel bir uygulama, iyi bir uygulama. En azından farkındalık oluşturan bir uygulama. Şimdi biraz kitabın ortasından konuşacağım, kadına saygı Türk’ün töresinde vardır. Biz de Türk olduğumuz için buna dikkat çekmeleri güzel bir olay. Jandarma, polis zaten bizim canımız ciğerimiz. Bu konuda da güzel bir uygulama olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Kolluk kuvvetlerimizi her daim yanımızda görmek istiyoruz"

Teknik Direktör Pınar Konca ise kadın jandarma personeli hakkında, "Hafta içinde komutanımızla bir konuşmamız gerçekleşti. Bizi onure etmek için bir teklifte bulundular, biz de tereddüt etmeden kabul ettik. Böyle güzel görüntüler gerçekleşti. Onların da kadın futboluna bakış açısı değişti daha doğrusu bakış açısı oluştu. Sizde de çok güzel şeyler varmış dedi. Her iki taraf da bilgi alışverişi yapıp tatlı bir görüntü elde ettik. Jandarmamızı, kolluk kuvvetlerimizi sahaların kenarında sadece bizi savunmak için değil aynı zamanda bize kadın olarak da destek olmak için kadın komutanlarımızı, kolluk kuvvetlerimizi her daim yanımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.