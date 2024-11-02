Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burcu Günay’ın yürütücüsü olduğu, bir Avrupa Birliği Projesi olan ve CultureCIVIC: Sanatsal Üretim Destek Fonu kapsamında destek alan “Taşın Söyledikleri: Kem Gözlere Dikkat Et; Neşeli Yaşa! adlı projesinin devamı niteliğindeki In Situ II başlıklı sergi ve söyleşi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mihri Müşfik Sanat Galerisi’nde gerçekleştirildi.

Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep’te tarih boyunca varlık göstermiş kadim medeniyetlerden ilham alan projedeki mozaikler, Doç. Dr. Burcu Günay tarafından baskı teknikleri kullanılarak eserlere dönüştürüldü.

Proje hakkında bilgiler paylaşan Doç. Dr. Burcu Günay, “In Situ bir şeyin ilk yerinde olma halidir. Kısacası yerinde demektir” diyerek projenin, kendisini yer aramaya ittiğini ve yerinde yapılan kazıların projeye bu ismi vermesine neden olduğunu sözlerine ekledi.

Eserlerin depremi ve yaşamın dinamikliğini anlattığını ifade eden Doç. Dr. Günay, mozaiklerin dünya mirası olduğunu ve yaşadığımız toprakların koruyucusu olmamız gerektiğini belirterek sözlerini sonlandırdı.

Söyleşi sonrasında In Situ II adlı sergi katılımcılardan tarafından ziyaret edildi. Sergi, 8 Kasım 2024 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.