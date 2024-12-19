Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Bursalı gençlerin yaşadıkları şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını öğrenmeleri için ‘Adım Adım Kadim Bursa Projesi’nin startını verdi.BURSA (İGFA) - Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Bursalı gençlerin şehircilik bilincinin pekişmesi ve kentin tüm değerlerini tanıması için ‘Adım Adım Kadim Bursa’ gezilerine başladı.

Harmancık Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilen programların ilkinde 45 lise öğrencisi kentin önemli tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti. Profesyonel rehber eşliğinde gerçekleştirilen program serisinde gençler ziyaret ettiği tarihi mekanlar ile adeta zamanda yolculuk yaşadı.

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, ‘Adım Adım Kadim Bursa Projesi’ kapsamında Bursa’nın ilçelerindeki gençlere kent merkezindeki değerleri tanıttıktan sonra projenin ikinci aşaması olarak her bir ilçeyi diğer ilçenin değerleri ile buluşturacaklarını aktardı.