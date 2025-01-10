Kadıköy’de bir kişi denize düştü. Denize düşen kişi ile sahildeki vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Denize düşen ve yüzemediğini söyleyen adam, kendisine ’Yüzemiyorsan nasıl duruyorsun?’ diye soran sahildeki vatandaşa, "Allah beni boğmuyor, yüzemiyorum ki" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kadıköy Sahil’de yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen bir vatandaş henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Denize düşen vatandaşı gören çevredekiler adamın yardımına koştu. Denize düşen adamın çırpınmadığını ve sakince suda durduğunu gören vatandaşlar ile denize düşen şahıs arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Denize düşen adam, sahildekilere yüzemediğini söyledi. Olay yerindeki bir kadının "Yüzemiyorsan nasıl duruyorsun?" diye sorması üzerine denize düşen adam, "Allah beni boğmuyor. Yüzemiyorum ki" şeklinde cevap verdi. Olay, bir vatandaşın botla gelip şahsı kıyıya çıkarmasıyla son buldu. Yaşanan o ilginç diyaloglar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.