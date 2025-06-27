Türkiye’ye kaçak yollardan giren yabancı uyruklu sanık, terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Kaçak yollardan Türkiye’ye giren yabancı uyruklu M.D., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde terör örgütü DEAŞ’a üye olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık M.D., tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında kendisinin DEAŞ üyesi olmadığını Özgür Suriye Ordusu içinde yer alan grupların içinde yer aldığını ve Esat’a karşı savaştığını belirterek, terör örgütü DEAŞ ile bağlantısının olmadığını öne sürdü. ’Neden kaçak yollardan Türkiye’ye girdin?’ sorusunu da yanıtlayan M.D., Avrupa’ya gitmek için Türkiye’ye kaçak yollardan girdiğini söyledi.

İddia makamı sanığın ’terör örgütüne üye olmak’ suçundan cezalandırılmasını isterken, mahkeme dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.