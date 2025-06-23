Afyonkarahisar’da Selevir Barajında yapılan denetimlerde bin 200 metre uzunluğunda ağ ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İl Müdürlüğümüz Su Ürünleri ekiplerince kaçak ve kontrolsüz avcılığın önlenmesi amacıyla ilimiz Şuhut ilçesi Selevir Barajında yapılan iç denetimlerde su ürünleri ekipleri tarafından 1200 metre ağ çıkarılmış olup, çıkan balıklar doğal ortamına geri bırakılmıştır. Sahipsiz ağlar ise usulüne uygun olarak imha edildi" ifadelerine yer verildi.