Jeoloji Mühendisi Fahri Çelik, Kartalkaya’da 76 vatandaşın hayatını kaybettiği otel yangınını değerlendirdi.

Oteldeki halıflekslerin yangının yayılmasını kolaylaştırdığını dile getiren Fahri Çelik, oteller, yurtlar ve devlet kurumlarının halıfleks kullanımından bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Çelik, “Bolu Kartalkaya’da oluşan yangın kazasında şu ana kadar 76 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Devletimizin acısı büyüktür. Şu an baktığımızda yangının en büyük çıkış nedeni ne ahşap ne de betondur. Yangın çıktıktan sonra ister ahşap isterse beton olsun yangın orayı yok eder. Önemli olan yangın için önlem almak ve dikkatli olmaktır. Yangın çıkış sebebine bakıldığı zaman yangını kim çıkarmışsa sorumlusu odur. Bu otelde bu kadar can gitmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi yüksek katlı olması. İkincisi de otele baktığımız zaman genel itibari ile halıfleks ile dolu olduğunu görüyoruz. Bu sadece bu otel için değil Türkiye’nin birçok oteli halıfleks ile doludur. Gerek koridorlar gerekse iç kısımlarının hepsi halıfleks ile doludur. Bu halıfleks yangını arttırıyor. Şu an yurtlar, oteller ve devlet kurumlarının birçok yerinde halıfleks bulunuyor ve bunlar acilen kaldırılmalı. Plastik bütün ürünler bu gibi yerlerden kaldırılmalıdır, elzemdir, şarttır. Ahşap evler insanı öldürür veya yangın için zararlıdır diye söylentiler var. Kesinlikle böyle bir şey yok. İstanbul Gayrettepe’de 2024 yılında çıkan yangında 29 canımız gitti. Bina 20 katlı betonarme bir binaydı. Bu demek oluyor ki konunun ahşapla bir alakası yok. Bir örnek olarak Kahramanmaraş merkezli oluşan depremde 53 bin canımız şehit olmuştu. Eğer beton değilde ahşap evler yapılmış olsaydı bu depremde bu kadar canı kaybetmezdik. Ahşap yaşatır beton ve ihmal öldürür” dedi.