Türkiye’nin lokomotif firmaları arasında yer alan Jantsa bu yılda ihracatta lider firmalar arasındaki yerini korudu. Aynı zamanda yüzlerce kişiye istihdam sağlayan Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2011 yılından bu yana üst üste ihracatın yıldızları arasındaki yerini koruyan firma oldu.

Aydın’da 178 kişisi beyaz yaka olmak üzere yaklaşık 1250 kişiye istihdam sağlayan Jantsa, 2011 yılından bu yana bu ödülü alan ender firmalardan biri oldu. Ege İhracatçılar Birliği tarafından her yıl dağıtılan ’İhracatın Yıldızları Ödülü’nü alan Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de bu ödül geleneksel hale geldi.

Firma için 2011 yılından bu yana rutin hale gelen ödülü almanın kendilerini mutlu ettiğini belirten Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Koordinatörü Ata Caner Çerçioğlu, “Jantsa’nın EIB tarafından 2011 yılından beri gelenekselleşen bu prestijli ödülü kazanma başarısı, şirketin sürekli gelişim ve inovasyona verdiği önemin bir göstergesidir. Robotlaşma, otomasyon ve Endüstri 4.0 alanlarında yapılan yatırımlar, üretim süreçlerinin verimliliğini ve kalitesini artırırken, sektördeki rekabet gücünü de pekiştiriyor. Ayrıca, zirai, endüstriyel ve ticari sektörlerde üç farklı alanda hizmet veren tek firma olma özelliği, Jantsa’nın çeşitliliği ve esnekliğini ortaya koyuyor. Ekonomik şartların zorladığı bu dönemlerde olsun, tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi döneminde olsun bu çeşitlilik ve esneklik Jantsa’yı ayakta tutmayı başarmıştır. Bu farklı sektörlere hitap edebilme yeteneği, şirketin pazarda kendine sağlam bir yer edinmesine imkan tanıyor. Sonuç olarak, sistemli ve vizyoner bir yaklaşım ile yapılan yatırımların ve yenilikçi çalışmaların bu tür ödüllere ulaşılmasında önemli bir rol oynadığını söyleyebilirim” dedi.

100.000 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren Jantsa’da, 178 kişi beyaz yaka olmak üzere mavi yakayla birlikte toplam 1250 kişiye istihdam sağlandığını kaydeden Genel Koordinatör Çerçioğlu firmanın 2024 yılını değerlendirip 2025 yılı beklentilerini dile getirdi. Çerçioğlu “2024 yılı genel olarak, küresel ekonomik belirsizlikler ve maliyet baskılarına rağmen, OSB yıldızları araştırmasında da bizlere ödül kazandıran en çok ARGE harcaması yapan 37. firma olarak büyüme hedeflerimize ulaşmaya çalıştığımız bir yıl olmuştur. Teknolojiye yapılan yatırımlar, sürdürülebilirlik adımları ve yenilikçi üretim çözümleri, şirketin gelecekteki büyüme potansiyelini desteklemiştir. Ayrıca, yeni OEM müşterileri ile ilişkilerini güçlendirmesi, şirketin pazar payını artırmasına, küresel markalaşma stratejisini hızlandırmasına ve sektördeki rekabetçi konumunu sağlamlaştırmasına önemli katkı sağlamıştır. Bu gelişmeler, şirketin gelecekteki büyüme hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamış olup marka imajının güçlenmesi ise Jantsa’yı uzun vadede sektörün lider oyuncusu olma yolunda desteklemiştir” ifadelerine yer verdi.

“Robot teknolojisi ve yapay zeka kullanımına ağırlık veriyoruz”

2025 yılında robot teknolojisi, yapay zeka yatırımları ve sürdürülebilirlik alanındaki ilerlemeler ile şirketin üretim süreçlerini daha verimli ve çevre dostu hale getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Koordinatörü Ata Caner Çerçioğlu, “Örneğin, Konya ili Yunak ilçesi Eşme Mahallesi’nde kurulacak olan GES santralimiz, yıllık 4,8 milyon kwh/yıl üretim yapması beklenmekte olup Jantsa’nın yıllık 36 milyon kwh tüketimi içerisindeki payı yaklaşık yüzde 13,3 olacaktır. Bunun anlamı tesis tam kapasite çalışmaya başladığı zaman Jantsa fabrikamızın yıllık elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 13 ünü Konya ili GES tesisimizden alabilecek olmamızdır. Mevcut çatı panellerimizde yıllık 8,5 milyon kwh üretim ile toplam enerji ihtiyacımızın yüzde 25’lik kısmını karşılarken Konya’daki GES yatırımlarımızla birlikte toplam enerji ihtiyacımızın neredeyse yüzde 40’lık kısmını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ediyor olacağız. Buna ek olarak Ortaklar fabrikamızda kurulumu devam eden ve Avrupa’da kendi sınıfında tek olacak olan boyahanemizde tüm proses aşamaları Endüstri 4.0 ile takip edilebilecek olup, power and free konveyör teknolojisi sayesinde tüm jant çeşitlerinde istenilen kalitede boyama işlemi gerçekleştirilecektir. Tüm bu yatırımlar ve 2025 yılı içerisinde sektör ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilecek yeni ürün geliştirme projeleri, şirketin stratejik hedeflerine ve 2030 vizyon hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacaktır” diye konuştu.