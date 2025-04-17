Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri yol kontrol uygulamasında Türkiye’de kalış süresi dolan 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Aydın-İzmir Otoyolu Germencik Gişelerinde Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında bir araç içesinde Türkiye’de 90 günlük kalış sürelerinin bittiği ve ayrılmadıkları tespit edilen 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilere 6458 Sayılı Kanunu kapsamında kişi başı 16 bin 420 TL cezai işlem uygulanarak Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü GÖKSEM’e teslim edildi.