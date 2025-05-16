Niğde İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Kasabası’nda siber suçlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.

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Seminer kapsamında; 56 vatandaşa güvenli internet, oltalama (phishing), parola güvenliği, siber zorbalık ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar konularında bilgiler aktarıldı. Yapılan açıklamada; verilen seminerle internet ortamındaki risklere karşı alınabilecek önlemler konusunda vatandaşların bilinçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Kaynak: İHA