Muğla İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Özel bireylerin trafik bilincini artırmak amacıyla düzenlenen programda, katılımcılara bisiklet kullanımı ve trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Menteşe’deki özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde ‘Trafik Dedektifleri’ projesi kapsamında bisiklete binme kuralları, kask ve koruyucu ekipman kullanımı, yaya önceliği konularında eğitim verildi.

Eğitim faaliyetine 9 öğretmen 27 öğrenci ve 7 veli olmak üzere toplam 43 kişi katıldı. Eğitim faaliyetinde 27 adet reflektif yelek dağıtıldı. Bu tür bilinçlendirme faaliyetlerinin toplumun her kesimine ulaşması açısından büyük önem taşıdığını belirtilirken, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında benzer etkinliklerin devam edeceğini açıkladı.