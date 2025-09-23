Mersin İl Jandarma Komutanlığı, Kızılay tarafından başlatılan ’Birbirimize Candan Bağlıyız’ kan bağışı kampanyasına destek olmak amacıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

İl Jandarma Komutanlığı hizmet binasında gerçekleştirilen etkinlikte, jandarma personeli kan ve kan ürünleri stoklarına katkı sağlamak, kan bağışının önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve hastalara umut olmak için kan verdi. Düzenlenen etkinliğe jandarma personeli yoğun ilgi gösterdi.

Mersin Kızılay Kan Merkezi görevlileri ise düzenli aralıklarla kan bağışında bulunan jandarma personeline teşekkür etti.