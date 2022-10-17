Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince KADES Uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince KADES Uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddeti en az seviyeye indirmek maksadıyla Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Turgutreis ve Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince çalışma yürütüldü. 34.Bodrum Yat Cup etkinliklerine katılan 255 erkek vatandaşa 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun çerçevesinde Kadına EL KAL-KA-MAZ konulu eğitim verildi. Ekipler, ayrıca KADES Uygulamasının tanıtımı ve amaçları ile ilgili 160 kadına da bilgilendirme yaptı, çocuklara Jandarma Dergisi dağıttı.