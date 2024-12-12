Gaziantep’te jandarma ekiplerince 325 öğrenci ve 18 öğretmene siber farkındalık eğitimi verildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Oğuzeli ilçesi Şehit Mustafa Mercan Ortaokulu ve Nurdağı ilçesi Şatırhöyük Ortaokulu’nda öğrenci ve öğretmenlere yönelik bilgilendirme faaliyeti icra etti. Faaliyet kapsamında "Siber Farkındalık, Parola Güvenliği, Siber Zorbalık, Güvenli İnternet Kullanımı, Dijital Bağımlılık ve Sosyal Medya Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar” hakkında 325 öğrenci ve 18 öğretmene siber farkındalık eğitimi verildi.

Eğitim sonunda öğrencilere bilgilendirme broşürü dağıtıldı.