Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Atatürk Kent Meydanı’nda vatandaşları bilgilendirdi.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele Kısım Amirliği tarafından 15 Mayıs Aile Günü münasebetiyle, aile bilincinin geliştirilerek aileyi güçlendirmek maksadıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde paydaş kurumların işbirliğiyle Aydın Atatürk Kent Meydanında stant açıldı. Ziyarete gelen vatandaşlara "Mutlu Kadın, Mutlu Aile, Mutlu Toplum, Mutlu Gelecek" mottosuyla bilgilendirme yapılarak çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: İHA