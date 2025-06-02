Aydın’ın İncirliova ilçesinde jandarma trafik ekipleri tarafından özel bir okul için tutulan gezi otobüslerinde denetim yapılarak öğrencilere emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından İncirliova ilçesinde bulunan özel bir okul tarafından Çamlık Tren Müzesi gezi faaliyetinin düzenlendiği bildirildi. Faaliyet kapsamında 2 otobüs kontrol edilerek sürücülerin alkol kontrolü yapıldı. 78 öğrenci ve 7 öğretmen emniyet kemeri takmaları konusunda bilgilendirildi.