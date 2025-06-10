Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 15 şahıs yakalandı.
Yapılan çalışmalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 615 adet sikke, 2 adet dedektör, 5 adet muhtelif kazı malzemesi, 115 adet akıllı kol saati ile 345 adet elektronik eşya ele geçirildi.
Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 15 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada "Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi.